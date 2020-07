Grave incidente a Caerano, coinvolta un’automedica e due vetture: sul posto i vigili del fuoco

Please follow and like us:

Grave incidente stradale a Caerano di San Marco oggi pomeriggio, martedì 14 luglio, poco dopo le 16. Ad essere coinvolto, purtroppo, proprio chi è solito prestare soccorso: il 118 di Montebelluna.



All’incrocio tra la strada principale via Piave e le laterali via San Francesco e via Mercato Vecchio, infatti, si è verificata una forte collisione tra un’automedica, con a bordo un medico e un infermiere del 118, e due autovetture.

In particolare, l’automedica, che seguiva l’ambulanza, ha attraversato l’incrocio in direzione Cornuda con il semaforo rosso; a quel punto un furgoncino Kangoo Renault, proveniente da via San Francesco e diretto in via Mercato Vecchio, si è scontrato violentemente con l’automedica, tanto da farla capovolgere.



L’autovettura del 118 ha infine colliso contro un’Opel Corsa diretta verso il centro di Caerano.