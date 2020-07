Video – Vigili del fuoco. Il sindaco di Verona accoglie il nuovo comandante provinciale Luigi Giudice

Please follow and like us:

veronasera.it –

Un benvenuto a nome di tutta la città. Il sindaco Federico Sboarina ha incontrato mercoledì mattina il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Luigi Giudice, già in servizio a Verona. Nei giorni scorsi, infatti, è avvenuto il passaggio di consegne con il comandante uscente Nicola Micele, trasferito a Roma.

«L’impegno e il lavoro dei Vigili del Fuoco è fondamentale per il territorio. Nei mesi scorsi, durante l’emergenza sanitaria, li abbiamo visti sempre in prima linea, disponibili per ogni evenienza – ha detto il sindaco -. Un grande spirito di collaborazione che, sono sicuro, il comandante Giudice porterà avanti per il bene della nostra città. L’augurio che gli faccio è di innamorarsi di Verona, come succede a tutti coloro che vengono trasferiti tra le mura scaligere, in modo da poter svolgere con grande passione ed entusiasmo il suo mandato. Sono certo che anche sotto il suo comando i Vigili del Fuoco continueranno a dare il meglio e ad essere un supporto indispensabile per la nostra comunit໓

http://www.veronasera.it/attualita/vigili-fuoco-verona-nuovo-comandante-provinciale-15-luglio-2020.html