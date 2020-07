Roma, a fuoco alcuni moduli abitativi del campo rom di via Candoni

Please follow and like us:

Un incendio è scoppiato poco fa a Roma nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi in via Luigi Candoni. Le fiamme sono divampate anche all’interno del campo rom e hanno coinvolto alcuni moduli abitativi, che però erano vuoti. Al momento, stando a quanto si apprende, non ci sono feriti.

Sul posto per domare le fiamme i Vigili del Fuoco, che hanno disposto l’evacuazione temporanea del campo per sicurezza. Sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma. L’incendio si è poi propagato anche verso via della Magliana dove sono presenti la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 1 (13A) e Ab13. Non ci sono persone coinvolte, diversi però sono i disagi legati dal fumo sviluppato dalla combustione degli sterpi. Presenti sul posto anche il 118 e le Forze dell’ordine.