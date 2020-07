Si schianta con l’auto contro un muretto: deceduto 27enne

Please follow and like us:

nordest24.it – urly.it/378qd

La notte scorsa, poco prima delle 3:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavassico Superiore in località Trichiana nel comune di Borgo Valbelluna (BL) per un incidente stradale dove ha perso la vita un giovane 27 enne di Limana.

All’arrivo della squadra, l’autista finito con la Citroen C2 contro un muretto, era già stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale, dove successivamente è deceduto.

La squadra dei pompieri ha collaborato con la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per determinare le cause del sinistro.