Recupero di un cane e un incendio di autovettura

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia intervengono alle 10 circa per recuperare un cane in un canale in VIA BRESCIA Antegnate. I Vigili del fuoco una volta recuperato il cane hanno chiamato il veterinario per risalire al proprietario tramite microchip per ricostruire l’accaduto







I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone intervengono per un incendio autovettura alimentata a GPL in seguito ad un incidente a Mapello via del Castello. Coinvolte tre persone. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona compromessa. In posto 3 ambulanze e 2 auto mediche.