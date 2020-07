Amazon, 1600 nuovi posti di lavoro in Italia nel 2020

Please follow and like us:

MILANO – Amazon continua a crescere in Italia. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato oggi che nel 2020 prevede la creazione di 1.600 posti di lavoro in Italia con contratti a tempo indeterminato. Una crescita superiore a quanto fatto l’anno scorso, quando i nuovi assunti erano stati 1.400 nuovi posti. La forza lavoro di Amazon in Italia salirà, si legge nella nota dell’azienda, “a un totale di 8.500 dipendenti, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in più di 25 sedi in tutta Italia”.

Le assunzioni andranno a rafforzare gli organici nei vari punti Amazon presenti nel Paese, da Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il primo centro logistico aperto in Italia nel 2011, a Passo Corese, in provincia di Rieti, passando per Vercelli. Lo scorso anno l’azienda ha inaugurato un quarto centro di distribuzione, in provincia di Torino, a Torrazza Piemonte. E per il 2020, viene ricordato, “è stato già pianificato un investimento di più di 140 milioni di euro per la costruzione del quinto e del sesto centro di distribuzione.

Verranno aperti a Castelguglielmo/San Bellino (Veneto) e Colleferro (Lazio)” a fine anno. Le nuove opportunità di lavoro toccano le altre realtà italiane di Amazon, che includono anche i centri di sviluppo di Asti e Torino dedicati anche all’intelligenza artificiale. Quanto al 2019 gli investimenti effettuati in Italia nel 2019 sono saliti, viene fatto sapere, “a 1,8 miliardi di euro”.