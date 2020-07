Hotspot, la ministra Lamorgese: “Se non è idoneo si chiude”. De Luca: “Bene”

Please follow and like us:

“Sull’hotspot di Messina stiamo verificando, ho parlato col prefetto. Dobbiamo andare incontro alle esigenze della comunità e se la struttura non è idonea, e lo vedremo col prefetto, provvederemo. Ma dico sempre che deve esserci collaborazione tra istituzioni. Al di là delle modalità comunque se ci sono le motivazioni che mi verranno rappresentate dal prefetto provvederemo a trovare soluzioni alternative”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese oggi a Lampedusa insieme al capo della polizia Franco Gabrielli ha risposto alla domanda di una giornalista sull’hotspot di Messina.

“Test sierologici ai migranti”

Per quanto riguarda Lampedusa la ministra ha sottolineato come la comunità dell’isola non debba essere gravata più del dovuto: “Stiamo cercando di fare i trasferimenti per far sì che l’hotspot sia sempre sgombro”. E’ in programma un incontro con gli altri ministri coinvolti per competenza. Verrà fatto un ulteriore incontro tra Governo, Regione, ex Provincia regionale e Comune. “L’attenzione del Governo per Lampedusa è massima – ha garantito il capo del Viminale prima di lasciare l’isola – Tutti i migranti che sbarcano su queste coste verranno sottoposti a test sierologici”.

De Luca: Verso la chiusura?

De Luca non ha perso tempo ed ha postato su facebook l’intervista video al Corriere della sera con le dichiarazioni su Messina. “Da questa intervista si desume che l’ordinanza sindacale che ho emesso sabato scorso ha convinto chi sta sopra le nostre teste a prendere atto della scelleratezza dell’Hotspot di Bisconte ed a cambiare impostazione sulle politiche di soccorso ai migranti che deve continuare ma non così- commenta- La Ministra ha detto che aspetta comunicazioni dalla Prefetta di Messina che non potrà che confermare quanto ormai è noto a tutti con l’aggravante che sono spariti venti migranti da quasi una settimana e nessuno sta riuscendo ad individuare dove sono andati a finire”