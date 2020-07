VVF: 165 milioni di equiparazione

Please follow and like us:

COMUNICATO CGIL

Siccome gira questa locandina equivoca, meglio chiarire.Siamo di fronte ad uno stanziamento, pubblicato in GU, di 165 milioni di euro. In tempo di crisi, un buon stanziamento, iniziato con il Governo Lega e 5 Stelle (lo studio è stato effettuato con il senatore #candiani come sottosegretario) e completato dall’attuale #Governo con tutte le forze

POLITICHE #PARLAMENTARI CONCORDI .Quindi, non si tratta di un aumento stipendiale di tipo contrattuale e i 13 euro sono riferiti ai Vigili appena entrati. Chi ha una anzianità maggiore porterà a casa un ottimo incremento.Perché siamo arrivati a questa ripartizione, decisa dal Governo? Bisogna ricordare che questa è l’equiparazione con la Polizia. Da tanti anni e in tanti (non io e non la CGIL) chiedevano questa equiparazione. La CGIL ha sempre sostenuto che servivano più risorse per il riconoscimento della specifica professionalità dei Vigili del Fuoco (cosa diversa da una banale COMPARAZIONE con la Polizia). CGIL inascoltata, è prevalsa la linea di altre organizzazioni sindacali.Ora siamo di fronte alla realtà.Se chiedi l’equiparazione questo è il risultato. Hai poco da criticare la politica o la Dirigenza (a cui viene assegnata solo una percentuale pari allo 0,6% del totale)Ora prendi tanto quanto un agente con la tua stessa anzianità. Lo hai chiesto e questo è il risultato.Sarebbe stato bello contrattare un diverso riparto per le risorse? Certo, ma non dovevi scegliere quella strada. Ho cercato di spiegarvi che quella non era la strada giusta, ma siete di coccio. Chi è causa del suo mal non pianga se stesso e non faccia critiche inutili e generiche. Ci sono ancora tanti problemi da affrontare. Forza e mi raccomando, fate attenzione ai #rivoluzionari con l’ego ipertrofico e il piagnisteo facile, non sono razionali.