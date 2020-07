Riapertura scuole, in campo i vigili del fuoco

Please follow and like us:

quinewspisa.it – urly.it/379js

PISA — Per la riapertura in sicurezza delle scuole nella provincia di Pisa, a metà settembre, i vigili del fuoco metteranno in campo le loro competenze per la messa a punto degli spazi da gestire in base all’emergenza Covid.

La novità è emersa nel corso di un incontro tra il neo comandante provinciale Ciannelli e il presidente della Provincia Angori

“Nel corso del nostro incontro, il Comandante ha confermato la gradita intenzione di proseguire ed approfondire la collaborazione con le scuole dei Comuni al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza anche dal punto di vista antisismico, unita alla disponibilità di mettere a disposizione le competenze dei Vigili del Fuoco in ambito biologico, anche per la messa a punto degli spazi scolastici in base all’emergenza Covid19. Un supporto, come sottolineato dal Comandante Ciannelli, che sarà aggiuntivo rispetto a quello delle istituzioni sanitarie competenti, ma che costituisce, in questo momento complesso per gli enti locali, un prezioso contributo che contiamo di utilizzare al meglio, in vista di una ripartenza scolastica in sicurezza”, ha spiegato Angori.