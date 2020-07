Video – Inaugurata la sede del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Agropoli

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È stato inaugurato, nel pomeriggio del 20 luglio, il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Agropoli in provincia di Salerno. Presenti alla cerimonia il Capo Dipartimento, Prefetto Salvatore Mulas, e il Capo del Corpo dei Vigli del fuoco, Fabio Dattilo, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, i primi cittadini dei comuni che rientrano nella competenza della sede di Agropoli, e le locali autorità civili, militari, politiche e religiose. A dare il benvenuto alle Autorità la Fanfara dei Civici Pompieri di Napoli che ha fatto risuonare le note dell’ inno d’Italia all’interno della struttura.

Nelle parole del comandante dei Vigili del fuoco di Salerno, Rosa D’Eliseo, tutta l’importanza e l’orgoglio per il risultato ottenuto. «Il raggiungimento dell’obiettivo è stato frutto di un gioco di squadra, grazie alla capacità e caparbietà di tutte le Istituzioni ai vari livelli. Grazie al sindaco Adamo Coppola che con la sua costanza ha permesso di occupare la sede, ricevuta dal comune in comodato dalla Regione Campania. Grazie al prefetto di Salerno Francesco Russo, che ha accompagnato il comandante durante tutto il percorso teso a raggiungere un obiettivo importante per la comunità, un presidio di sicurezza per il soccorso delle persone. Grazie, infine, ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che hanno dato il valore aggiunto fondamentale, le risorse umane. Questo è un territorio complesso e molto esteso dove il soccorso era garantito dai soli distaccamenti di Vallo della Lucania, Eboli, Sala Consilina. Tra Vallo e Eboli, una zona immensa di circa 500 km quadrati e di 85.600 abitanti che ora viene coperta dal distaccamento di Agropoli che dal 6 luglio ha compiuto già 67 interventi nell’intero comprensorio».

Il Capo del Corpo, nel suo intervento, ha voluto ricordare Luigi Morello, il Vigili del fuoco scomparso a causa del Covid-19 e Claudio Nicoletti, il discontinuo deceduto nei giorni scorsi per salvare il papà. «Il distaccamento nasce in un momento fortunato in cui il Governo ha dato una forte attenzione al Corpo nazionale, con più mezzi e uomini, oltre ad un più adeguato stipendio».

Il prefetto Mulas ha condiviso «la soddisfazione per l’attivazione di questo distaccamento. Quando si riesce ad aprire anche una piccola caserma, è un successo per lo Stato ed è sempre una grande vittoria. Questo territorio è prezioso e sono certo che i ragazzi ci metteranno cuore e tutto l’impegno possibile per preservarlo».

È seguito il taglio del nastro e la benedizione della sede ad opera di S.E. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.