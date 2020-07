IL SALUTO 463 Condivisioni San Fedele Intelvi, cambio della guardia ai pompieri: è festa per Alessandro e Giuseppe

Please follow and like us:

Il cambio di consegne e un bel momento di festeggiamento. Per chi, dopo anni di turni e interventi, lascia il comando per raggiunto limite di età e per chi gli succede in un distaccamento diventato nel tempo un punto di riferimento per la popolazione della zona. Serata di festa – e con qualche magone pure – a San Fedele Intelvi con i pompieri che hanno salutato Alessandro Canali, negli ultimi anni capo distaccamento e caposquadra, al suo ultimo turno dopo ben 41 anni nel corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il saluto di chi ha vissuto per tanti giorni con lui è stato simboleggiato con una targa ricordo bellissima e commovente:”Non sono gli anni che contano nella vita – c’era scritto – ma è la vita che metti in quegli anni“. Stasera il cambio di consegne con chi gli succede ora al distaccamento: Giuseppe Proserpio.