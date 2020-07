Schiacciato dal furgone che stava riparando. Incidente choc ad Ardea

Please follow and like us:

iltempo.it – urly.it/379_k

Tragedia ieri sera ad Ardea, un uomo è rimasto schiacciato sotto ad un furgone. È successo intorno alle 22 in zona Banditella, in via in Circonvallazione Mare Australe.

R. C., cittadino romeno di 46 anni, era in compagnia di un conoscente e per cause ancora da chiarire, è rimasto incastrato sotto il mezzo dopo che il cric, usato per sollevare il veicolo, ha ceduto.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stava svolgendo delle riparazioni e che si sia infilato sotto il furgone proprio allo scopo di riparare il mezzo. Qualcosa però è andata per il verso storto, il cric sembra aver ceduto e il mezzo ha travolto l’uomo.