Consegna di un nuovo veicolo antincendio

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

Venerdì 24 luglio p.v. in mattinata presso la sede dei vigili del fuoco di Capri sarà consegnato al personale del distaccamento un nuovo veicolo antincendio alla presenza del Prefetto di Napoli dott. Valentini ed altre autorità civili, religiose e militari. Il veicolo in esame è un motociclo a quattro ruote, denominato Quadro, in grado di gettare acqua nebulizzata a forte pressione grazie ad un sistema di spegnimento innovativo che sfrutta al massimo la capacità estinguente dell’acqua che viene micronizzata . L’allestimento curato dalla Ditta Amatori comprende oltre al citato sistema anche un serbatoio di 40 litri di acqua nonché materiale di caricamento, un autorespiratore completo, attrezzi da taglio e i noti dispositivi acustici ed ottici di intervento. Per il personale dell’isola il veicolo rappresenta una preziosa risorsa in termini di automezzi antincendio perché, a differenza delle ingombranti autobotti, consente in tempi brevi di addentrarsi nelle zone più strette del centro storico altrimenti irraggiungibili se non a piedi. Il Coma