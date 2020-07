Incidenti sul territorio Vresino

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Cittiglio (Va), località Vararo soccorso persona. Un uomo classe ‘75 durante un escursione ha perso l’orientamento ed è rimasto bloccato in una zona impervia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e gli specialisti del reparto volo Lombardia. Gli aereo soccorritori hanno “vericellato” la persona a bordo del “Drago 82” e l’hanno trasportata in zona sicura.













Autostrada A8 – tratto Legnano – Lainate incidente stradale. Per cause da accertarsi il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo andando a urtare un mezzo di cantiere fermo a lato carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza gli automezzi, operato con cesoia/divaricatore per liberare il corpo dalle lamiere e collaborato con il personale sanitario. Nell’urto il guidatore dell’auto ha perso la vita, non sono stati interessati gli operai al lavoro.











Gorla Minore (Va), via Giuseppe Garibaldi incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muro di recinzione di una proprietà privata. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate, intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.