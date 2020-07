A Lampedusa ancora sbarchi, ma il sindaco attacca Salvini

Please follow and like us:

ilgiornale.it – urly.it/37bwf

Martello però, intervenendo a Radio Capital se la prende con Salvini. “Bene che Matteo Salvini sia a Lampedusa, ma non si è mai visto quando era ministro dell’Interno. L’ho invitato più di una volta, inviandogli lettere personalmente. Non solo non è mai venuto, ma non mi ha mai neanche risposto”. La stilettata del sindaco è riferita alla visita del leader della Lega dopo l’ondata di sbarchi che hanno interessato le coste siciliane: “Oggi viene per dire che c’è il centro pieno o che ci sono gli sbarchi. È vero, ma perché non ha mai avuto tempo di capire i nostri problemi quando lui era ministro?”. Il sindaco ha anche spiegato come i centri di accoglienza sono vicino al collasso: 800 i migranti arrivati in 48 ore, ma l’hotspot ne può contenere massimo duecento. Ecco perché sono iniziati anche i trasferimenti verso Porto Empedocle. “Abbiamo immediatamente bisogno di organizzare nuovi trasferimenti”. E poi aggiunge: “Oggi viene per dire che c’è il centro pieno o che ci sono gli sbarchi – prosegue Martello -. Mi sarebbe piaciuta una sensibilità diversa per capire i nostri problemi quando lui era ministro”.