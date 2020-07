Addio agli opportunismi: serve un nuovo tempo per l’Europa

Please follow and like us:

È proprio vero che i grandi cambiamenti nella vita dei popoli avvengono durante e a ridosso delle grandi avversità. Le forti emozioni che provoca, che sfide che propongono, il crollo delle certezze, rendono le persone (almeno quelle più sensibili, responsabili e più aperte) in grado di osare scelte che in altri momenti non farebbero; infatti nelle grandi avversità, i rischi che si correrebbero vengono sempre paragonati a quelli a cui si va incontro restando immobili. A tale proposito, vediamo quello che è accaduto in Europa in conseguenza della pandemia.

Appena quattro mesi fa la UE era ritenuta defunta, completamente screditata rispetto alle cancellerie dei paesi più potenti del mondo, incapace di qualsiasi iniziativa diplomatica ed economica, non in grado provvedere alla sicurezza regionale della sua area; era persino in difficoltà nel tenere a bada le numerose spinte euroscettiche all’interno della UE, dopo la sciagurata Brexit. Ma ecco che la pandemia ha messo le cancellerie di fronte alle loro responsabilità dopo l’emergenza sanitaria, e conseguentemente con il lockdown quella economica.