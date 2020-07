L’addio di Fiorano alla piccola Angela morta in un cassonetto

Please follow and like us:

FIORANO La piccola Angela da ieri riposa nel camposanto fioranese. Sono passati quattro anni da quel tragico giorno in cui le venne tolto il diritto di vivere ma il Comune e la stessa comunità fioranese non l’hanno mai dimenticata…



Per questo l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Francesco Tosi, ha onorato ieri mattina la morte di Angela Ogunseri, neonata trovata in un cassonetto dei rifiuti a Fiorano il 31 gennaio del 2016, con una sobria cerimonia funebre.



La piccola, avvolta in alcuni stracci, venne abbandonata a seguito di un parto prematuro, avuto luogo in un appartamento poco distante dal contenitore dei rifiuti, a Spezzano. La madre ventiduenne, di origini nigeriane, si recò subito dopo al policlinico di Modena dove confessò l’accaduto in stato di choc, con il cordone ombelicale appena reciso e sanguinante.