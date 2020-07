Recuperata l’ottocentesca “scala aerea” dei pompieri di Dogliani

Please follow and like us:

unionemonregalese.it – urly.it/37ba4

Dopo un anno di lavori, l’antica “scala aerea” dei pompieri di Dogliani è ora completamente recuperata. L’Associazione “Pompieri in Langa”, che si è occupata dell’intervento, ha inoltre deciso di esporla per qualche tempo nella zona pedonale di piazza Umberto I, in attesa che le venga poi trovata una collocazione fissa. Claudio Raviola, presidente di “Pompieri in Langa” e capogruppo di maggioranza in Comune, spiega: «Si tratta di una scala in legno risalente al 1800. Dopo il recupero, l’abbiamo voluta esporre, affinché tutti potessero ammirarla. Un’occasione importante anche per far conoscere ai doglianesi e ai tanti passanti, tramite un totem informativo, la storia del nostro storico Distaccamento dei Vigili del Fuoco, nato nel lontano 1888». La scala è tornata perfettamente funzionante e i volontari l’anno “alzata” a più riprese durante il suo recupero, dimostrandone la perfetta integrità.