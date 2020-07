Please follow and like us:

laleggepertutti.it –https://www.laleggepertutti.it/407242_trascrizione-matrimonio-ultime-sentenze

a questione della libera circolazione negli Stati europei non è direttamente influenzata dalla trascrizione del matrimonio, trovando soluzione nelle disposizioni del d.lg. n. 30/2007, a norma del quale lo stato di coniugio non deve essere valutato secondo il diritto del nostro Paese, quale Stato ospitante, ma secondo l’ordinamento straniero in cui il vincolo è stato contratto (indicazione peraltro contenuta nella Circolare del Ministero dell’interno n. 8996 del 26/10/2012).

Nell’ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall’ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l’azione ordinaria di cognizione di cui all’art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all’accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro – espresso o tacito – dell’altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta la trascrizione all’ufficiale di stato civile, in origine disattesa.

Cassazione civile sez. I, 12/03/2018, n.5894