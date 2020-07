Acqua & Sapone: lavoro per Addetti Vendita, Scaffalisti, Consulenti Bellezza

Please follow and like us:

Acqua & Sapone è una nota catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la bellezza e la cura personale, per l’igiene e per la pulizia. Il marchio fa parte della Gottardo SpA. Quest’ultima è un’azienda italiana attiva nel commercio di articoli per la cura della casa e della persona, e di profumeria e make up. Conta oggi più di 666 punti vendita sul territorio nazionale, a insegna Acqua & Sapone, Tigotà e Prodet. Impiega oltre 4mila collaboratori.

Il Gruppo Gottardo è al momento alla ricerca di personale per assunzioni nei punti vendita Acqua & Sapone. Le ricerche in corso sono rivolte ad Addetti alle Vendite e altre figure, da inserire presso vari punti vendita situati in Veneto, Toscana, Marche e Emilia Romagna.

Gli interessati a lavorare in Acqua & Sapone e alle posizioni aperte in Gottardo possono valutare le selezioni attive in questo periodo.

Addetti vendita

Si cercano candidati con attitudine a relazionarsi con il pubblico, spigliati e dinamici. Devono essere capaci di assistere i clienti per la ricerca e la scelta dei prodotti, e conoscere i principali strumenti informatici. Inoltre, devono possedere capacità comunicative, orientamento al risultato e flessibilità oraria. Le risorse selezionate si occuperanno, oltre che della consulenza di vendita, di rifornire e riordinare la merce, e di effettuare le operazioni di cassa.



Consulenti di bellezza

Richieste esperienza nel ruolo di Commesso / Commessa, maturata presso punti vendita del settore profumeria / beauty care, erboristerie, centri estetici o parafarmacie, e attitudine ai rapporti interpersonali. Per candidarsi occorre possedere conoscenze specifiche relative a cura della pelle, profumeria alcolica e make up, ed essere disponibili al lavoro su turni, anche nei giorni festivi, e ad effettuare orari spezzati e brevi trasferte. Completano il profilo attitudine a lavorare in team e buone doti comunicative.

Addetti al rifornimento scaffali

I candidati ideali hanno esperienza pregressa in ruoli analoghi. Sono disponibili a lavorare su turnazioni e nei giorni festivi, e ad effettuare brevi trasferte. Sono predisposti al contatto con il cliente e al lavoro di squadra.

Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni Acqua & Sapone e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la piattaforma dedicata alle selezioni in corso, seguendo le indicazioni per l’invio del curriculum vitae in risposta agli annunci di interesse.