Incidenti stradali a Brezzo e a Ferno

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

27/07/20 ore 12:30 Brezzo di Bedero (Va) via Germignaga , incidente stradale. Per cause da accertarsi il conducente di un ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro latere alla carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo, operato con cesoia/divaricatore per liberare il conducente e collaborato con il personale sanitario.





27/07/20 ore 14:30 SS336 tratto Cardano – Ferno incidente stradale. Per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate all’interno di una galleria. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario.