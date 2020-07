Copiano, incendio in azienda farmaceutica: provocato da ladri sul tetto

Please follow and like us:

Copiano (Pavia), 29 luglio 2020 – Un tentativo di intrusione dal tetto, con le scintille dalla fiamma ossidrica che avrebbero provocato l’incendio. Questa pare al momento la causa del rogo che nella notte ha devastato un capannonone della ditta Farmaceutica Lodigiana, in via Vistarino a Copiano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzanotte, con 6 mezzi di squadre sia da Pavia che da Robbio e da Sant’Angelo Lodigiano, e sono rimasti al lavoro per tutta la notte, fino all’alba.

Il capannone conteneva infatti molto materiale cartaceo, trattandosi della parte dell’azienda farmaceutica dedicata a magazzino di stoccaggio di materiali da imballaggio e alla logistica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Stazione di Villanterio, che hanno sentito i titolari, che avrebbero escluso di essere vittime di episodi minatori o di natura estorsiva. In effetti, in base alla prima ricostruzione dell’accaduto, ancora da confermare con gli accertamenti in corso, l’incendio sarebbe scaturito accidentalmente da un tentativo di furto dal tetto. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma i danni provocati sono stati ingenti, ancora in fase di quantificazione.