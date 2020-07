Please follow and like us:

Torrino, avviati i lavori sulla ciclabile transitoria: il Comune deve già rifarla

Lavori in corso. Il 20 luglio, nel quadrante sud di Roma sono partiti gli interventi per la sistemazione dell’asfalto. Interessano, per ora, un tratto di viale dell’Oceano Indiano, l’arteria che mette in comunicazione il Torrino con l’Eur. I cantieri progressivamente andranno ad interessare altre vie del quadrante. E nel farlo, come sta già avvenendo, cancelleranno porzioni di strade recentemente destinate ai ciclisti.

I lavori sulla ciclabile

“Sono in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale, lo stesso dove è stata realizzata la pista ciclabile, che, dopo poche settimane di vita sta scomparendo per ricompare a fine lavori con un ulteriore costo per la collettività” hanno fatto notare Rachele Mussolini, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia e Federico Rocca, responsabile Enti locali dello stesso partito.“

