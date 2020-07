Bandiere a mezz’asta nella sede dei Vigili del fuoco: il dolore dei colleghi

Please follow and like us:

Il corpo dei Vigili del fuoco con le bandiere mezz’asta nella loro sede in via D’Alviano ha voluto condividere il dolore e stringersi attorno ai familiari e amici di Fabio Lugnani, il vigile del fuoco 57enne triestino che oggi ha perso la vita in un tragico incidente. Accanto alle bandiere c’è Santa Barbara, la protettrice dei Vigili del fuoco.“

Incidente mortale a Trieste nel pomeriggio, morto un Vigile del Fuoco dopo uno scontro tremendo sulla strada per Basovizza. Un terribile schianto è arrivato lungo il bivio ad H tra l’autobus della Trieste trasporti e due motociclette. Un centauro ha perso la vita e si trattava proprio di un Vigile del Fuoco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Non si conosce ancora l’identità della vittima tantomeno a quale Caserma appartenesse. La strada, in entrambe le direzioni, è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi e provare a capire la dinamica dell’incidente. E’ stata incaricata la Polizia locale dei rilievi ma al momento non vi sono certezze.