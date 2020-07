COORDINAMENTI E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA VIGILI DEL FUOCO DELLA SICILIA

Please follow and like us:

COMUNICATO CGIL VVF – FNS CISL -UIL PA

Oggetto: risposta alla vs Nota del 29.07.2020 prot.25443 Egr.Direttore, Già le Scriventi OO.SS con le note del 25.06 , 26.06 ed 01.07. avevano chiesto specifico incontro per rappresentarle al meglio ed in maniera calibrata tutte le problematiche che attanagliano la nostra Isola. Fermo restando l’accenno verbale alla videoconferenza del 24 luglio su varie ed eventuali di alcuni argomenti che riteniamo di prioritaria importanza che la S.V. ha ritenuto non dover argomentare in quella sede , si elencano in maniera dettagliata taluni aspetti quali: • Aggiornamento degli organici in tutte le qualifiche nei Comandi Provinciali (compreso leggi speciali) vista la cronica carenza ed il previsto incremento della dotazione organica dell’art.1,comma 136, della legge 27 dicembre 2019 • Rivisitazione ed eventuale disposizioni ai Comandanti nelle micro/emergenze ( bollettino condizioni meteo avverse) • Situazione sulla ripartizione dello straordinario nei Comandi • Tavolo tecnico TAS 2 • Distaccamento di Pantelleria e condizioni attuali sedi di servizio • Assegnazione mezzo NBCR a Lampedusa • Situazione elicottero sul presidio di Boccadifalco • Richiesta sopralluogo per la logistica del personale sulla prossima Convenzione dei presidi autostradali • Problematiche Sommozzatori, Nucleo TLC Catania e Cinofili • Acquisto Gommone Isole Eolie • Assegnazioni Temporanee • Vestiario Stante le problematiche sopra descritte e con dovuto senso di responsabilità e collaborazione che da sempre contraddistinguono le Scriventi OO.SS, chiediamo alla S.V. di convocarci in tempi immediati affinché tali questioni vengano discusse e concordate. Nell’attesa di un sollecito riscontro alla stessa, l’occasione ci è gradita per inviarle cordiali saluti.

FP CGIL VVF SICILIA FNS CISL SICILIA UIL PA VF SICILIA PESCA BOMBARA NUCCIO