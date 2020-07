Persona bloccato in un anfratto della cascata

Please follow and like us:

VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

Verso le 14:00 di oggi giungeva una chiamata per una persona in difficoltà nei pressi della Cascata Ponale. Dalla caserma di Riva del Garda partivano la moto d’acqua per un eventuale recupero via lago e il mezzo terrestre per i soccorsi acquatici. Un signore incuriosito dallo scenario rimaneva impossibilitato a ritornare sul sentiero dal quale era sceso. Uno dei tanti anfratti della cascata lo aveva bloccato per diverso tempo fino a quando non ha deciso di chiedere aiuto. La forra sicuramente rinfrescante e con vista lago non gli ha procurato ferite. Incolume veniva recuperato dai volontari con l’ausilio di una scala di soccorso e ricongiunto ai compagni di escursione.