Roma, cinghiali al Torrino cercano refrigerio vicino al ‘nasone’

rpubblica.it – urly.it/37fzb – Foto Samanta Peppe/ Sei di Mostacciano se …)

Si spostano solitamente alla ricerca di rifiuti nelle zone abitate della città e sono diventati un vero e proprio incubo per i romani: c’è chi li vede come un pericolo e chi invece prova a difenderli dai bracconieri. Una cosa è certa: la presenza di cinghiali a Roma Nord come a Roma sud è ormai consolidata. Da un quartiere all’altro, non c’è residente che non abbia incontrato almeno una volta un esemplare. Anche oggi, infatti, ne sono stati avvistati tre. Questa volta però non stavano girovagando vicino ai cassonetti dell’immondizia ma erano accovacciati e sdraiati per terra in cerca di refrigerio dalla calura e dall’afa. Con le temperature alte da bollino rosso, i tre cinghiali hanno pensato bene di prendere d’assalto una fontanella in via di Decima, angolo via Calcutta, nel quartiere Eur Torrino. E così mentre l’acqua sgorga dal nasone, uno di loro si bagna il corpo, l’altro si riposa e l’altro ancora cerca di riprendere il ritmo. Tutti e tre comunque sembrano essere per nulla preoccupati o infastiditi dalla presenza dell’uomo