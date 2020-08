Attività di soccorso in supporto a L’Aquila e Bassano del Grappa

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella mattinata di oggi dal Comando dei Vigili del fuoco di Verona sono partite due sezioni operative in supporto alle attività di soccorso in altre province.Una squadra AIB (antincendio boschivo), composta da 4 automezzi e 5 unità, ha completato la colonna mobile regionale del Veneto e si è recata a L’Aquila per fronteggiare le fiamme che stanno divorando i boschi del centro Italia. Una seconda squadra, composta di 6 unità e 3 automezzi, si è recata a Bassano del Grappa (VI) per l’esondazione del torrente Muson; sono state inviate 4 unità per il soccorso acquatico per raggiungere alcune persone ancora bloccate nelle abitazioni e 3 mezzi per movimento terra necessari per liberare alcune arterie ed agevolare i soccorsi.