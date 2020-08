Due esplosioni devastano il porto di Beirut: almeno 50 morti e 2.750 feriti

Please follow and like us:

Tragico disastro in Libano. Due potenti esplosioni hanno devastato il porto di Beirut, travolgendo nell’onda d’urto persone, veicoli ed edifici. Il bilancio provvisorio comunicato dal ministro della Salute, Hassan Hamad, parla di almeno 50 morti e 2.750 feriti. E si diffonde il timore per la nube tossica provocata dall’incendio di sostanze chimiche. Tra i feriti c’è un militare del contingente italiano dell’Unifil, in modo non grave; altri sono sotto osservazione perché in stato di choc. I danni provocati dalle deflagrazioni sono ingenti. Diverse persone sono intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti dalle esplosioni.

