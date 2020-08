Roma, fiamme a Tor di Valle: 13 intrappolati in un cantiere abbandonato

Please follow and like us:

Nuovo devastante incendio sul Monte Ciocci, il parco ricadente nella Riserva naturale di Monte Mario. A cinque giorni dall’altro violento rogo, intorno alle 13 del 4 agosto le fiamme altissime sono divampate nell’area verde a ridosso delle abitazioni del quartiere Clodio. Fumo denso sulle case, nuvole nere fino a Prati e Balduina. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile con un elicottero che più volte è passato sulle teste dei residenti, scesi in strada allarmati, per gettare acqua sul fuoco. A scopo cautelativo, la polizia locale del gruppo Prati ha chiuso alla circolazione piazzale Ammiraglio Bergamini, all’incrocio con viale degli Ammiragli. Chiusa anche via Simone Simoni da Largo Bartolomei.

In serata il fuoco ha avvolto Tor di Valle, mandando in tilt anche l’adiacente via del Mare. Tredici persone, che occupavano l’area di un vecchio cantiere, sono rimaste intrappolate dalle fiamme. Carabinieri e vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l’incendio e creare una via di fuga per il gruppo, che comunque al momento non è in pericolo.