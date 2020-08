Ristoranti e negozi, arriva lo sconto di Stato. Chi paga col bancomat riavrà fino al 20%

Please follow and like us:

Uno sconto di Stato del 20% per le spese effettuate da settembre a dicembre in beni e servizi dei comparti più colpiti dall’emergenza Coronavirus, fino a un totale massimo di 2-3 mila euro a persona. Cifra da rimborsare sul conto corrente o via app, magari a Natale sotto l’albero. È stato già ribattezzato “bonus ristoranti” o “conto light”, ma potrà riguardare anche bar, agriturismi e altre strutture della ristorazione. Non è da escludere, anzi, che possa estendersi, ma con modalità e percentuali differenti, anche ad altri ambiti come abbigliamento, calzature, mobili ed elettrodomestici, ma non all’e-commerce. E che possa essere più elevato (al 25% o al 30%) per le…