Sfida all’autismo con giro gratis in barca: il post di un pompiere diventa virale

msn.com.it – urly.it/37ggc

Come se non gli bastasse fare il vigile del fuoco da 24 anni, salvare le persone e rischiare la vita. Sì, a Giuseppe Valrosso, barese 48enne, in servizio all’aeroporto internazionale di Bari, “Karol Wojtyla”, evidentemente non gli basta il suo lavoro. Dallo scorso weekend, infatti, ha postato sulla sua pagina face book questo: “Offro giri gratuiti per ragazzi autistici sulla mia barca”. Cosa è successo? Che quella sua proposta sta già viaggiando intorno alle tremila condivisioni: “Mi arrivano richieste da ogni angolo d’Italia: sicuramente non mi aspettavo una reazione del genere”. E’ chiaro che al cuor non si comanda, ma se qualcuno fosse interessato al progetto del buon Giuseppe, non sarebbe male.