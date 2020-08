Blocco dei licenziamenti, nuovo vertice a palazzo Chigi. Spunta una mediazione: Cig a due velocità e stop solo fino a novembre

Please follow and like us:

Nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con i capidelegazione e i ministri del Tesoro e del Lavoro, Gualtieri e Catalfo, per sciogliere gli ultimi nodi sul decreto Agosto. Primo fra tutti il prolungamento del blocco dei licenziamenti, sul quale nel governo è in atto da giorni un durissimo braccio di ferro. Specchio fedele della contesa che ormai da settimane oppone Confindustria ai sindacati.



La bozza di decreto, che ieri doveva essere discussa in pre-consiglio dei ministri, sconvocato pochi minuti prima della riunione a causa dei troppi nodi politici ancora irrisolti, prevedeva di prorogare il divieto di licenziamento (che scade il 17 agosto) sino al 15 ottobre, in concomitanza con la cessazione dello Stato d’emergenza. Ma Cgil Cisl e Uil sono subito scesi sul sentiero di guerra, minacciando lo sciopero generale se lo stop non verrà protratto sino al 31 dicembre. Sciopero che potrebbe essere proclamato il 18 settembre, data in cui è già in calendario una mobilitazione: ovvero due giorni prima delle elezioni regionali e del referendum costituzionale. Mentre gli industriali guidati da Carlo Bonomi hanno avvertito il premier sui rischi di “pietrificare l’intera economia allo stato del lockdown” in caso di capitolazione ai diktat dei confederali.