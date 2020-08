Scuola, ecco i 40 mila docenti (a tempo determinato) in più

Please follow and like us:

ROMA – I quarantamila docenti e diecimila amministrativi in più ci sono, e adesso gli Uffici scolastici regionali sanno quanti ne spettano a ogni area del Paese.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, questa mattina hanno incontrato i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole e sula questione del trasporto scolastico. La titolare del Mi ha firmato l’Ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico aggiuntivo previste dal Decreto rilancio. I 977 milioni già a bilancio saranno assegnati per il 50 per cento sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50 per cento secondo le richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole. Come già detto alla Camera, “priorità massima sarà data alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla scuola primaria”.