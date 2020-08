BANDO TIME TO CARE: Opportunità di collaborazione con ANPAS per 14 giovani

Please follow and like us:

COMUNICATO STAMPA ANPAS

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), attraverso le sue associate, ha aderito al bando “Time To Care” del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per azioni sui territori volte a favorire lo scambio intergenerazionale.

Il bando “Time To Care”, pubblicato il 31 luglio e predisposto in collaborazione con il Forum del Terzo Settore, è rivolto a 1.200 giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del coronavirus Covid-19.

In Piemonte le Associazioni Anpas che hanno aderito al progetto sono sette: Croce Verde Alessandria (Al), Croce Verde Arquatese (Al), Croce Verde Pinerolo (To), Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (To), Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco (No), Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (No) e il Corpo Volontari Soccorso di Ornavasso (Vco). Ognuna di esse accoglierà nel proprio organico due giovani per un totale di 14 under 35.

Le attività a favore degli anziani previste dal progetto vanno dall’assistenza a domicilio o a distanza ad attività di “welfare leggero” quali ad esempio la consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, consegne a domicilio di pasti preparati o altri beni di necessità, accompagnamento a visite mediche, assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo.

Tra i requisiti richiesti ai candidati per l’ammissione alla selezione, a pena di esclusione, troviamo l’avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia e non aver riportato condanne. La domanda di partecipazione va inviata, tramite pec, all’associazione Anpas di riferimento e deve essere presentata entro le ore 14 del 31 ottobre 2020.

I giovani che saranno selezionati firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc e al termine delle attività verrà loro rilasciato un attestato di riconoscimento delle competenze.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

