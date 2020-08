Video – Castel Romano, fuochi d’artificio finiscono male a Cinecittà World: in fiamme vegetazione e un capanno

Please follow and like us:

ilcorrieredellacittà.com – urly.it/37hqg

Qualcosa è andato storto nel lancio di uno dei fuochi d’artificio di questa sera a Cinecittà World: il gioco pirotecnico, invece di andare in aria come previsto, evidentemente non ha preso la giusta trattoria ed è scoppiato a terra, andando ad incendiare la vegetazione e un capanno a ridosso del parco divertimenti situato a Castel Romano, nei pressi di via Pontina. E’ accaduto pochi minuti fa, intorno alle ore 23:10 di oggi 8 agosto.

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli uomini della protezione civile Noal e dei vigili del fuoco di Pomezia con un’autobotte e una squadra. L’intervento è in corso in questo momento.

I vigili del fuoco e la protezione civile sono riusciti a contenere e spegnare l’incendio. Fortunatamente, non essendoci vento, le fiamme sono state contenute in una parte limitata e, contrariamente a quanto sospettato inizialmente, il capanno è stato solo sfiorato dal fuoco ma non danneggiato. Distrutta pertanto soltanto la vegetazione limitrofa al parco.