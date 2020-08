Video – Incendio di autovettura e salvataggio di un cagnolino

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Disavventura per una famiglia di turisti questa mattina alle porte del comune di Sersale.

Il nucleo familiare si stava recando a visitare le Valli Cupe quando per cause accidentali, probabile anomalia all’impianto elettrico, la vettura su cui viaggiavano una Volkswagen Touran si incendiava.

A bordo una coppia e quattro bambini che, riuscivano ad abbandonare il veicolo senza riportare alcun danno.

Sul posto intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina che provvedeva alla estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del veicolo.

I passeggeri venivano altresì rassicurati ed accompagnati nel vicino centro abitato

Una Squadra dei Vigili Del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina in località Foresta nel comune di Platania per il salvataggio di una cagnolina.

La malcapitata era rimasta incastrata nell’intercapedine tra un terrapieno ed il muro di delimitazione di una proprietà privata. Per liberarla, i Vigili del fuoco hanno dovuto necessariamente creare un foro alla base del muro stesso. La cagnolina insieme ad un altro cucciolo, al momento, venivano affidati alle cure della proprietaria del terreno che volontariamente si offriva ad accudire i due piccoli cani in attesa di trovare una famiglia adottiva.

La Signora che ha preso in custodia i cagnolini ci ha chiesto ed autorizzato a fornire le sue generalità e recapito telefonico se qualcuno fosse interessato ad adottare i cuccioli può contattarla.

De Sarro Giovanna al numero 3408872593.