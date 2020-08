Roma, Virginia Raggi: “Mi ricandido al Campidoglio. Vado avanti”

Please follow and like us:

quotidiano.net – urly.it/37j03

Roma, 10 agosto 2020 – “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”. Queste le parole che avrebbe pronunciato la sindaca Virginia Raggi ai consiglieri M5s, annunciando la sua ricandidatura per il Campidoglio nel 2021, per un secondo mandato. A quanto si apprende, l’annuncio è arrivato in videoconferenza dalla stessa prima cittadina, mentre era in corso una riunione di maggioranza. “Mi ricandido, vado avanti“, ha detto Raggi agli assessori e ai consiglieri del M5S. L’annuncio è stato accolto dagli applausi dei partecipanti, che hanno espresso la loro approvazione anche con frasi come ‘Brava Virginia’, ‘Era ora’. Raggi è stata eletta sindaco nel 2016, dopo un primo mandato di due anni come consigliere pentastellata di opposizione all’amministrazione dem di Ignazio Marino.