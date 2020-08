Incidente stradale – i Vigili del Fuoco estraggono dal mezzo il conducente

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta questa mattina alle ore 11:30 circa sulla SP150 tra i comuni di Cardinale e Simbario per incidente stradale. Uno il mezzo coinvolto nel sinistro, un Ape Piaggio che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo del mezzo il solo conducente, una persona anziana, che rimaneva incastrata all’interno dell’abitacolo. Interven

to dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il malcapitato che veniva affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso è successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale per il recupero del mezzo e ripristino della viabilità.

Al termine dell’intervento, stessa squadra veniva inviata dalla SO115 in via Filangeri, nel comune di Chiaravalle Centrale per soccorso a persona.

Una donna, colta da malore era caduta all’interno della propria abitazione. Intervento vigilfuoco è valso ad accedere nell’appartamento e a prestare i primi soccorsi in attesa del personale SUEM 118 che giunto sul posto provvedeva al successivo trasporto presso struttura ospedaliera.





Intervento delle unità del presidio acquatico dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Su segnalazione pervenuta da alcuni bagnanti presso la sala operativa 115 di Catanzaro, i vigili del fuoco del presidio acquatico sono intervenuti nello specchio d’acqua antistante la località di Simeri Mare per il recupero di una coppia che inavvertitamente, con una tavola da surf, si era allontanata qualche miglio dalla riva a causa delle correnti marine. Intervento del nucleo nautico, localizzati i malcapitati, è valso a raggiungere la coppia e a trainare la stessa sulla battigia.