L’impegno dei Vigili del Fuoco di Latina per Ferragosto

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

In occasione del Ferragosto 2020 il personale vigile del fuoco di Latina in servizio operativo impegnato sarà di 65 unità, distribuite su tutto il territorio provinciale, compresi le unità che, nell’ambito della campagna Antincendio Boschivo (5 squadre e 4 equipaggi Direttori Operatori Spegnimento), si adoperano esclusivamente all’estinzione degli incendi di vegetazione. Da inizio anno a oggi, risultano effettuati 4.150 interventi dalle squadre dei vigili del fuoco. Si stanno ultimando le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza del sito, in una attività di trattamento di rifiuti ubicata nella zona industriale del Comune di Aprilia. In tale intervento il Comando di Latina ha operato con il concorso delle strutture del CNVVF nazionali. Le tipologie degli interventi maggiori variano dall’incendio (1.750), al soccorso e ricerca persone (540), ai dissesti statici (200), all’incidente stradale (180), al danno idrico e idrogeologico (100). Per quanto riguarda la campagna boschiva, iniziata il 01 luglio e la cui conclusione è prevista il 15 settembre, sono state attivate le sedi di Latina (come supporto a quella ordinaria), Sezze, Sabaudia, Fondi e Ponza. A queste si aggiungono 4 equipaggi Direttori Operatori Spegnimento, indispensabili per l’attività di coordinamento, per lo spegnimento degli incendi di vegetazione da terra, nel caso di interventi di mezzi aerei. Nell’ambito della campagna boschiva la presenza del nostro personale nell’isola di Ponza, tra i vari interventi effettuati, ha consentito un più rapido intervento per valutare le condizioni di sicurezza della galleria “Santa Maria”, interessata da un crollo di un muro di confine soprastante ad uno dei due ingressi.