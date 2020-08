Incendio di macchia mediterranea a Sellia Marina

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Sellia Marina (CZ) – Loc. Calabricata, un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea in prossimità di abitazioni ha impegnato questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di sellia marina. Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere il fronte di fuoco evitando che lo stesso potesse estendersi alle abitazioni.

Sul posto i carabinieri procedevano, su segnalazione di alcuni cittadini, a porre in stato di fermo un uomo ritenuto il presunto autore del rogo. Ulteriori indagini ed accertamenti in corso.

Non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco hanno operato sino alle ore 14.00 circa per lo spegnimento di ultimi focolai e bonifica della zona











Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta pochi minuti fa in via Cappelli (SP 99) nella frazione S. Eufemia Vetere per incidente stradale.

Una la vettura interessata una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente, una ragazza che usciva autonomamente dall’abitacolo e veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e della zona interessata dal sinistro. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità al momento il transito consentito su unica corsia.