Solfarata in fiamme, fumo visibile a km di distanza. Sul posto Vigili del Fuoco

ilcaffe.tv – urly.it/37k6n

E’ divampato poco fa un grosso incendio in via della Solfarata, zona Santa Palomba, altezza via Laurentina, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Pomezia. A prendere fuoco sterpaglie e vegetazione. L’incendio si è propagato molto velocemente, tant’è che si sta cercando di bloccarlo per non coinvolgere anche via dei Castelli Romani. La colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, sta preoccupando molti automobilisti. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso della protezione Civile Gamma 13 e Echo. Presenti anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e di Pomezia.