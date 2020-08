Sovraffollamento nelle carceri: ecco cosa fare per risolvere il problema

Please follow and like us:

interris.it –https://www.interris.it/editoriale/sovraffollamento-carceri-cosa-fare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera

Il rapporto del’associazione Antigone su salute, tecnologie, spazi e vita interna nelle carceri italiani ha evidenziato come, nonostante gli sforzi dello Stato negli scorsi mesi per decongestionarle, attraverso il ricorso alle comunità esterne, ha messo in luce come gli istituti penitenziari siano sovraffollati.

A monte c’è una della lentezza della giustizia italiana nella valutazione dei reati. Questo non aiuta a far sì che ci sia una certezza della pena e del recupero. Quando la persona viene condannata, prioritariamente, la via del carcere è quella imboccata. Per cui c’è sovraffollamento, c’è un aumento della mentalità criminale perché nel carcere, a volte, ogni tipo di reato si consulta, si assomma, si acquisisce. C’è poi tutta la dimensione della non possibilità lavorativa, se non in forma residuale, anche l’ozio non aiuta la vita e il recupero, non aiuta quella parte buona, positiva che c’è nella persona. Come diceva don Oreste Benzi: “L’uomo non è il suo errore”.