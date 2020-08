L’oppositore russo Navalnyj ricoverato in Siberia: “E’ stato avvelenamento”

Please follow and like us:

MOSCA – Il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj è stato ricoverato in ospedale in Siberia per i sintomi di quello che la sua portavoce ha definito avvelenamento, dopo che il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza. “È in coma e in condizioni gravi. I risultati delle analisi ancora non ci sono, ha scritto su Twitter la portavoce dell’oppositore russo Kira Yarmish. Navalnyj, 44 anni, è incosciente ed è in terapia intensiva dopo aver iniziato a sentirsi male durante un volo di ritorno a Mosca dalla città siberiana di Omsk.