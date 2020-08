Video – Scoppia bombola del gas, anziana ustionata – e cercatrice di funghi scivola e muore in un dirupo

Please follow and like us:

antennatre A3 NEWS Treviso

Una donna di 84 anni è rimasta gravemente ferita in seguito all’incendio della propria abitazione divampato attorno alle 6 di questa mattina in via Beccaroi a Lamon. Le fiamme sono state precedute da un’esplosione causata con molta probabilità da una fuga di gas. Secondo le primissime informazioni fornite dal sindaco, Ornella Noventa, che si è precipitata sul posto, l’anziana si trovava in cucina intenta a prepararsi il caffè quando sarebbe stata colpita prima dall’onda d’urto dell’esplosione, poi dalle fiamme che hanno avvolto la cucina. Immediati i soccorsi: in zona sono arrivati in forze i vigili del fuoco effettivi e volontari che hanno estratto la donna trasportata dall’elicottero di Trentino emergenza al centro grandi ustionati di Verona. Sotto schock ma incolume Antonio Resenterra, marito 87enne della donna, che si trovava al piano superiore dell’abitazione. Domato l’incendio sono iniziate le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell’edificio che, per ordinanza del sindaco, è stato dichiarato inagibile e dovrà essere demolito. Le condizioni di Oliva Corrà, questo il nome dell’anziana, sono gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Con i soccorritori anche i carabinieri per i rilievi di legge

.A San Pietro di Cadore sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 61 anni scomparsa ieri pomeriggio mentre era a funghi nella zona di Costalta assieme alla madre e alla cognata. Il corpo di Susanna Casanova De Marco, originaria di San Pietro di Cadore ma residente a Monselice, in provincia di Padova, è stato ritrovato alle prime luci dell’alba di questa mattina lungo il torrente in località Lasiega-Cercenà dalla squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Susanna Casanova De Marco era uscita ieri pomeriggio per un’escursione con l’intento di raccogliere funghi. La donna ad un certo punto si è attardata rispetto al gruppo e di lei si sono perse le tracce. Inutili i tentativi della cognata di raggiungerla al cellulare che ha – Servizio Tiziana Bolognani, immagini – Repertorio, montaggio Renato Capoia –

