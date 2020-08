Presidio antincendio Vigili del Fuoco presso hot spot di Lampedusa, richiesta aumento del dispositivo di sicurezza e spostamento della sede logistica.

Please follow and like us:

COMUNICATO STAMPA UILPA

Il persistente aumento di immigrati presso il centro di accoglienza dell’isola di Lampedusa che da 180 nelle ultime ore è passato a 1400 unità impone un immediato aumento del dispositivo antincendio presso l’Hot Spot di Lampedusa da 3 unità a 5 unità in orario h24. L’alta affluenza con i numeri attuali non può essere gestita solo da 3 unità a fronte di un affluenza di circa 1400 unità (stante alle ultime notizie stampa.) Inoltre come da immagini allegate personale Asp, dopo aver effettuato i relativi accertamenti anti COVID all’interno del Hot Spot , usa lo spazio pertinente ai vigili del fuoco per la vestizione e svestizione ( vedi foto 1-2 ) dei dpi senza che questi usino un ambiente d’isolamento e a stretto contatto dove è presente il presidio dei vigili del fuoco con il relativo personale, fatto questo che espone il personale VVF a un probabile contagio. Pertanto al fine di evitare qualsiasi contatto per fronteggiare tale pericolosità si chiede di spostare il presidio 300 metri più sotto nell’area di cui in allegata foto 2. Caso contrario si chiede di formare una squadra aggiuntiva in straordinario a 5, fissa al distaccamento di Lampedusa sempre pronta ed esclusivamente per il soccorso e servizio antincendio presso l’hot spot di Lampedusa come del resto è stata già oggetto in passato. Si rimane in attesa di un URGENTE riscontro al fine di a valutare iniziative a tutela del personale. Saluti Il Segretario territoriale UIL PA VVF AGRIGENTO