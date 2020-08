Video – Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS18 nel comune di Diamante per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Fiat Panda ed una Fiat 500X.Quattro il bilancio dei feriti, due passeggeri nella Fiat Panda estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco venivano affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, meno grave la coppia che viaggiava sulla Fiat 500X. Richiesto il supporto di elisoccorso per il trasporto presso struttura ospedaliera dei feriti.

Intervento vigilfuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità, la SS18 chiusa al transito in ambedue le direzioni di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.