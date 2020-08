Il Capo del Corpo saluta gli allievi dell’89esimo corso

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 26 agosto, il Capo del Corpo Nazionale, Fabio Dattilo, si è recato alle Scuole Centrali Antincendi per salutare i 500 allievi dell’89esimo corso. Il Direttore centrale per la formazione, Gaetano Vallefuoco, e il comandante delle scuole, Mauro Caciolai, hanno fatto gli onori di casa.

Rivolgendosi agli allievi l’ing. Dattilo ha dato loro il benvenuto in quella che ha definito la “casa dei Vigili del fuoco”, dove tutti i pompieri d’Italia sono passati e si fono formati per poi andare a prestare servizio sul territorio. In un periodo difficile come questo, ha continuato il Capo del Corpo, aprire la scuola è stata una scommessa e, proprio per questo, il comportamento di tutti deve essere responsabile, per permettere di andare avanti evitando la chiusura della scuola e per consentire l’arrivo, a dicembre, di altri 500 allievi.