Vigili del fuoco – potenziare Lampedusa e Hot Spot

Please follow and like us:

lavalledeitempli.net – urly.it/37nxp

Anche la segreteria Nazionale della UIL PA dei Vigili del Fuoco interviene sulla questione del dispositivo di sicurezza e soccorso sull’hot spot di Lampedusa. La nota indirizzata, al Sottosegretario all’interno Carlo Sibilia, al Capo Dipartimento Pref. Salvatore Mulas, al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Ing Fabio Dattilo e all’ufficio relazioni Sindacali dott.ssa Silvana Lanza Bucceri, chiede in virtù dell’aumento di presenze di immigrati all’interno dell’ Hot Spot che il dispositivo di 3 unità VVF risulta insufficiente tanto da preoccupare notevolmente il personale in servizio che chiede una integrazione di unità VVF operative in modo da poter far fronte a qualsiasi intervento di soccorso con una squadra di almeno 5 unità operative tale da poter costituire una squadra tipo così come previsto dall’articolo 66 del DPR 64/12. Inoltre la UILPA dei Vigili del Fuoco chiede il potenziamento dell’organico del personale VVF di Lampedusa che consenta la formazione e gestione del presidio H24 VVF presso l’hot spot di Lampedusa.

Sulla questione interviene anche il Segretario Provinciale della UILPA dei Vigili del Fuoco Antonio DI MALTA che dichiara – “dopo 20 anni di emergenze assistiamo increduli a iniziative a dir poco irresponsabili, di fatti ci troviamo a dover fronteggiare il servizio presso hot spot di Lampedusa con operatori sanitari che non rispettano le procedure normative in tema di vestizione e decontaminazione il tutto davanti gli occhi di tutti senza alcuna struttura isolata senza rispettare le distanze minime ma a stretto contatto con i vigili del fuoco o passanti nello spazio adiacente ai cancelli dell’hot spot – quello spazio è diventato un mercato abusivo, chi staziona autovetture con divieti di sosta, chi si sveste, chi si decontamina, immigrati che vi stazionano il tutto in barba alle normative” – “chiediamo continua Antonio DI MALTA di mettere ordine a salvaguardia della salute del personale vvf ma soprattutto ordine alla viabilità dove automezzi e motorini in divieto di accesso in caso di incendio e intervento ostacolerebbero il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.