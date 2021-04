Interventi per incendio tetto e incidente stradale

Please follow and like us:

VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

Alle ore 19:10 circa del 24/04/2021 lo scrivente interveniva in piazza Goethe a Torbole sul Garda inizialmente per incendio canna fumaria. Arrivata la prima squadra si evinceva un già coinvolgimento del tetto dell’abitazione. Immediatamente veniva alzato il livello di allarme facendo intervenire 22 volontari che hanno prontamente arginato la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine. Le operazioni di spegnimento, bonifica e copertura provvisoria si sono protratte fino alle ore 22:00 circa. Sono intervenute 2 autopompe, l’autoscala distrettuale e mezzi di supporto e comando.

nel pomeriggio la squadra reperibile è intervenuta per incidente stradale tra viale Martiri e via Lutti e per supporto elisoccorso presso il centro tamponi dell’APSS di via Rosmini. Nel primo caso si è trattato di auto vs ciclomotore con ferite medio lievi per la centaura. Nel secondo caso invece una persona intenta in lavori di potatura è precipitata da rilevante altezza riportando ferite più gravi. I volontari hanno trasportato l’equipe sul target per le prime cure avanzate del medico d’urgenza. Si evidenzia complice la bella giornata un notevole aumento del traffico veicolare.